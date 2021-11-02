الكاميرون – يعتقد أسطورة الكاميرون السابق، جوزيف أنطوان بيل، أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي، لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال أنطوان بيل خلال تصريحاته عبر شبكة “ESPN”: “لقد قدم صلاح موسما رائعا في العام الماضي، لكن فوزه بالجائزة صعب”.

وأضاف حارس مرمى منتخب الكاميرون: “ليس هناك شك في أن صلاح من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن هذا”.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة “فرانس فوتبول” المكونة من 30 لاعبا يتنافسون على أفضل لاعب في العالم، والتي شهدت وجود لاعبين فيها من أمثال ميسي، ليفاندوفسكي، رونالدو، دي بروين، بنزيما، وآخرين.

وتابع: “عندما يتحدث الناس عن المرشح للفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائما (ماذا حقق؟)، وعلينا تطبيق هذا على الجميع”.

وأتم أنطوان بيل تصريحاته، قائلا: “صلاح لم يكن بطلا لإنجلترا، ولم يكن بطلا لإفريقيا، بينما فاز الآخرون بهذه الألقاب، لذلك يصعب القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره”.

ولعب بيل مع نادي “المقاولون العرب” المصري في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهو نفس النادي الذي بدأ محمد صلاح فيه مسيرته الكروية قبل الانطلاق إلى الاحتراف الأوروبي في عام 2012.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية يوم الاثنين 29 نوفمبر في باريس، وتتزايد فرص صلاح في الوجود ضمن المراكز الـ10 الأولى لأفضل اللاعبين في العالم.

المصدر:”وكالات”