إبراهيموفيتش يشارك خابي لام في فيديو كوميدي على طريقة “لعبة الحبار”

إبراهيموفيتش يشارك خابي لام في فيديو كوميدي على طريقة “لعبة الحبار”

إيطاليا – شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، نجم “التيك توك” الإيطالي خابي لام، في مقطع فيديو جديد على طريقة المسلسل الكوري الجنوبي الشهير “لعبة الحبار”.

وجسد لام شخصية أحد المشاركين في “لعبة الحبار”، فيما يصطدم في النهاية بالنجم السويدي الذي جسد شخصية أحد الحراس.

ونشر إبراهيموفيتش مقطع الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، وأرفقه بالقول: “لعبتي، قوانيني”، ويقوم النجم السويدي في نهاية مقطع الفيديو بحركة اليدين الشهيرة التي ينهي فيها لام فيديوهاته عادة.

المصدر: iamzlatanibrahimovic/instagram