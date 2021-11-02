الولايات المتحدة – أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه على استعداد لبيع أسهم شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية والتبرع بعائداتها، في مقابل تنفيذ الأمم المتحدة أحد شروطه، بخصوص الجوع في العالم.

وعلى حسابه في “تويتر”، رد إيلون ماسك على تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، قائلا: “إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف في هذا الموضوع في “تويتر” بالضبط، بخصوص كيف ستحل 6 مليارات دولار الجوع في العالم، فسوف أبيع أسهم “تيسلا” الآن وأفعل ذلك (يتبرع بالمبلغ)”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”: “لكن يجب أن تكون محاسبة مفتوحة المصدر، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال”.

ورد على هديفيد بيزلي بالقول: “يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك المراجعة والعمل معنا ليكون واثقا تماما من ذلك”.

وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن”، كان ديفيد بيزلي قد قال أن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك، وجيف بيزوس، يمكن أن يساعد 42 مليون شخص “سيموتون فعليا من الجوع في حال فشلنا في إنقاذهم”.

المصدر: RT