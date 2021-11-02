ليبيا – عُقدت أمس الإثنين بمقر وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي من الجانب المصري، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وبحضور عدد من مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية المصري، ووفدي البلدين، وسفير قبرص بالقاهرة.

الجانبان تبادلا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وحضر المباحثات كل من مساعدي الوزير للشؤون الاقتصادية السفير عمر أبو عيش، وللشؤون الأفريقية السفير شريف عيسى، وللسودان وجنوب السودان السفير هاني صلاح، فضلًا عن نواب مساعدي الوزير لشؤون ووسط وجنوب أوروبا، ولشؤون منظمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والشؤون السياسية، ولشؤون مكتب وزير الخارجية، ونائب مدير إدارة ليبيا ومدير شؤون المشرق العربي، ومدير شؤون وسط وجنوب أوروبا.