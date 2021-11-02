ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه لم يتم الاقتراب من معالجة النقاط الخلافية الجوهرية للمُشكلة للأزمة الليبية.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، رأى أنه على الرغم من انتخاب حكومة وحدة فإنها لم تملك أي قوة خاصة بها لفرض سلطتها على الأرض في مواجهة الميلشيات المسلحة بالغرب الليبي، علاوة على عدم قدرتها على توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية.

وذهب التكبالي إلى أن تركيا لا تزال ترسل شحنات الأسلحة إلى قاعدة الوطية الجوية، وتدرّب عناصر من الميلشيات وغيرهم في كلياتها ومعاهدها العسكرية، مؤكدًا أن الخلافات السياسية ما زالت عميقة جدًا بين شركاء الوطن، وهناك جزء منها أيديولوجي وعقائدي.

وأضاف: “فالإخوان لم ولن يقبلوا بوجود قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في المشهد السياسي، وعلى الجانب الآخر يتخوف الجميع من وجود ومشاركة الإخوان وحلفائهم بأي عملية سياسية؛ كونهم لا يؤمنون لا بالدولة ولا بالديمقراطية ولا بتداول السلطة”.

ورأى التكبالي، أن السيناريوهات المستقبلة ستظل ضبابية كالمشهد الراهن، لافتًا إلى أن الجيش الوطني يدرك ضخامة وحداثة الترسانة التسليحية، التي نقلتها تركيا للميلشيات بالغرب الليبي،قائلًا: لو أجريت الانتخابات فستكون الأسوأ في تاريخنا؛ لأن شريحة كبيرة من الشباب لم تدرك شيئًا عن قيمة الدولة وسيادة القانون كونها تربت على قوة السلاح فقط، وبالتالي لا يتوقع منه الإيمان بالانتخابات والقبول بنتائجها.

وحذر التكبالي من أن الإخوان قد يكونون هم الرابحون فقط في هذه الانتخابات، التي توقع أن يشاركوا فيها بشخصيات مستترة.