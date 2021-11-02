ليبيا – عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الإثنين اجتماعًا موسعًا مع كل من نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، ورئيسة المكتب السياسي لسفارة بريطانيا.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية عن طريق شبكة الإنترنت، بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وسفير ألمانيا والقائم بالأعمال بسفارة اليابان، وبحضور أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبو بكر مردة، ورباب حلب، وذلك في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية لمراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.

واستعرض اللقاء، الذي انعقد بمقر المفوضية، دور المجتمع الدولي الداعم لليبيا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وآخر ترتيبات العملية الانتخابية وفق التطورات السياسية المستجدة، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاق القادم في 24 ديسمبر.

واشاد الحضور بالجهود التي بذلتها المفوضية لمراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدين على أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

ومن جهته أثنى السايح على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الاطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.