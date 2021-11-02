ليبيا – أكد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب على أن المفوضية تستعد بعد إغلاق عملية تسجيل الناخبين ونشر قوائم الناخبين في مراكز للطعون وانتهاء الفترة، لمرحلة أخرى، وهي مرحلة تسليم بطاقات الناخبين لكل الناخبين، ليستطيعوا الإدلاء بأصواتهم من خلال البطاقة التي تسمح لهم بالتصويت.

الشعاب قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إن المفوضية انتهت من العمليات اللوجستية الأولى بنقل البطاقات للمناطق الشرقية بالكامل، والبعض من مناطق الغرب، كمناطق الجبل، وقريبًا ستنطلق للجنوب وسيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن بداية تسليم البطاقات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالناخبين في الخارج بيّن أن العملية تختلف في الخارج، فلا يوجد لهم بطاقات بل آليه أخرى للتصويت سيكون لدول أمريكا وكندا وأوروبا وماليزيا وبعض الدول عن طريق البريد، وفي تونس ومصر وتركيا بالاقتراع الشخصي كما الداخل.

أما بشأن التطورات حول التعديلات المطلوبة من المفوضية لمجلس النواب، أكد على أنه من خلال تصريحات بعض أعضاء النواب قالوا إنه تم اعتمادها، لكن للآن لم تستلم المفوضية التعديلات بعد.

واعتبر أنه يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الترشح وفقًا للقوانين إذا لم يتم تعديل المادة رقم 12 والتي تعتبر مادة جدلية، مضيفًا: “طبيعي أن من لم يتنحَّ عن العمل خلال 3 شهور سيمنعهم القانون”.

كما أوضح أن المفوضية طالبت بتعديلات فنية على قانون رقم 1 و2، ومن ضمنها تعديل المادة 12 تعديلًا فنيًا ومقترح المادة كانت تتكلم عن أن يتم إيقاف العمل من 3 شهور عن يوم الاقتراع؛ حيث تمت المطالبه أن يتم تعديل العملية ويتم إيقافه عن العمل عند تقديم أوراقه للترشح لكن رفض التعديل.

وتابع: “وهناك تساؤلات كثيرة من بعض الدكاترة في الجامعات والأطباء وغيرهم قالوا مثلًا كدكتور في الجامعة يريد الترشح أو طبيب في المستشفى هل يترك المرضى في المستشفى لمدة ثلاث شهور؟ هذا الأمر فيه خطر على المرضى وكذلك القضاة لديهم قضايا، لذلك من خلال هذه الملاحظات قمنا بطلب تعديل المادة 12 وتكون على الأقل التنحي يوم تقديم أوراق الترشح للمفوضية”.

وبشأن فرص إجراء العملية الانتخابية في موعدها في ظل الخلاف الدائر حول قوانين الانتخاب، أفاد أنه من الجانب الفني ممكن أن يكون تاريخ 24 ديسمبر انتخابات رئاسية كجولة أولى في حال تم استلام القانون هذا الأسبوع، خاصة أن الإمكانيات متوفرة ولا توجد مشاكل، من الجانب السياسي هذا متروك للأطراف السياسية والمجتمع الدولي والطعون متروكة للقضاء وليس للمفوضية، بحسب قوله.

واستبعد أن تكون البعثة الأممية بحاجة لضغط من المفوضية لتمارس الضغوطات على البرلمان وأن يكون للمفوضية الدور المؤثر لتؤثر في الرأي الدولي، لافتًا إلى أن المفوضية لها لوائحها وقوانينها وميثاقها التي تعمل من خلالها.