روسيا – أكد مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوغاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونوا من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي “إس-500” الروسية.

وأضاف شوغاييف في مقابلة مع قناة “إر بي كا”، أن الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ “إس-400″، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، “إس-500″، وتسعى لشرائها.

وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي “إس-500” سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.

المصدر: تاس