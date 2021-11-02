روسيا – أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مجددا اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة.

وأشار خلال حديثه مع الصحفيين إلى أن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة “غازبروم” بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد 8 نوفمبر الجاري سارية المفعول.

وفي وقت سابق أوعز الرئيس الروسي إلى شركة “غازبروم” الروسية ببدء العمل على زيادة كميات الغاز في منشآت تخزينه الأرضية في أوروبا، التي تواجه نقصا في مادة الغاز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 830 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

المصدر: نوفوستي