إسبانيا – أعلن سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة دينامو كييف المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات بارخوان عودة كل من، الهولندي فرينكي دي يونغ والفرنسي عثمان ديمبلي وأنسو فاتي، عقب التعافي من الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة 23 لاعبا كالتالي: “تير شتيغن، سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، يوسف ديمير، نيتو، كوتينيو، كليمنت لينغليت، لوك دي يونغ، جوردي ألبا، فرينكي دي يونغ، أوسكار مينغويزا، صامويل أومتيتي، إريك غارسيا، إيناكي بينا، نكو، جافي، بالدي، ألفارو سانز”.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وبنفيكا الوصيف بـ4 نقاط، فيما يقبع دينامو كييف في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter