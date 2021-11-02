ليبيا – قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن المجلس الرئاسي يحترم خارطة الطريق التي نصّت على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

اللافي أشار في مؤتمر صحفي لإيضاح مبادرته بشأن الانتخابات أمس الإثنين إلى أن الهدف من المبادرة التي تقدّم بها للمجلس الرئاسي هو ضمان سلامة إجراء الانتخابات ونجاحها، في ظل الغموض الذي صاحب القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، واعتراض مجلس الدولة عليها.

ونوّه إلى أن المبادرة لا تعرقل إجراء الانتخابات ولا عمل المفوضية الانتخابية التي أعلنت جاهزيتها لتنظيمها، مشيرًا إلى توافق الأطراف السياسية هو الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، لا سيما ما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بها.

ولفت إلى أنه من الضروريّ وجود كلّ الضمانات لإنجاح الانتخابات وقبول جميع الأطراف بنتائجه.

كما أضاف: “مبادرتي ارتكزت على ضرورة جمع مجلسي النواب والدولة لحل المختنق القانوني، وتحقيق شرط التوافق في القوانين الانتخابية وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، المادة 12 في قانون الانتخابات الرئاسية تقصي بعض الأطراف السياسية”.

وبيّن أن المادة التي وضعها مجلس النواب بقانون الانتخابات البرلمانية، التي تجعل موعد بدئها في يده، يعني أن مفتاح تحديدها في يد طرف سياسي واحد.

اللافي أفاد أن مفتاح تحديد كل ما يتعلق بالانتخابات لا يجب أن يبقى لدى أحد الأطراف السياسية لضمان سلامتها ونجاحها وإقامتها في موعدها المحدد.