المتحدث باسم البنتاغون يرفض التكهن حول الموافقة على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات “إف – 16”

المتحدث باسم البنتاغون يرفض التكهن حول الموافقة على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات “إف – 16”

واشنطن – رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، التكهن بما إذا كانت بلاده ستوافق على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات من طراز “أف – 16” من الولايات المتحدة.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي: “لن أخوض في تفاصيل حول المبيعات العسكرية الأجنبية، هذا من اختصاصات وزارة الخارجية ​​​.. لن أتكهن بطريقة أو بأخرى حول مسألة مقاتلات إف – 16”.

وأضاف أن اللقاء بين وفدي الولايات المتحدة وتركيا في أنقرة، الأسبوع الماضي، حول إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات “إف – 35″، كان “مثمرا”.

وكانت صحيفة “إن تي في” التركية أفادت بأن وفدين من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية سيعقدان اجتماعا في واشنطن، خلال أشهر، لبحث تداعيات قضية مقاتلات “إف – 35″، التي كانت أنقرة تعتزم الحصول عليها من واشنطن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات “إف – 16″، بعد أن تم استبعادها من برنامج إنتاج “إف – 35”.

المصدر: “سبوتنيك”