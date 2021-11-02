ليبيا – إدعى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأن إجراء الانتخابات وفقًا لما وصفه بـ” قوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية” خطورة عظيمة وكبيرة جدًا.

إدعاء المشري جاءت خلال كلمته في جلسة مجلسه تابعت مجرياتها صحيفة المرصد وفيها أشار إلى أن الطعون التي قدمها هو شخصيًا ومجلسه تخص القوانين الصادرة عن مجلس النواب فضلا عن طعن إداري حول إجراءات المفوضية المعنية.

وزعم المشري بأن القوانين الانتخابية مكتوبة ما بين القاهرة وباريس وبإشراف إقليمي وهو ما يخالف بالتالي كون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة تتمسك باستقلالها وسيادتها وقرارات مجلس الأمن الدولي متهما البعثة الأممية بمحاولة تمرير قوانين معيبة تخالف هذه القرارات حسب تعبيره.

وقال :”إن “رئيس البعثة يان كوبيتش يحاول جاهدا الامتثال للاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن لكن هناك بعض الموظفين في البعثة يحاولون التشويش دائما بأنه لن يحدث توافق وأن على البعثة أن تستمر في دعم القوانين من رئاسة مجلس النواب”.

ووجه المشري أصابع الاتهام لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ببذل جهود مضنية لتمرير هذه القوانين التي وصفها بـ” المعيبة ” ورفض تمرير قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا تمسك مجلسه بحقه في صياغة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء.