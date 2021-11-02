ليببا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة الكفرة، وذلك لبحث الأوضاع في واحة الكفرة، وسبل تقديم الدعم اللازم، وتخفيف معاناة المواطنين بالمنطقة في كافة المجالات.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الاهتمام بالبنية التحتية للمدينة، والعمل على توفير كل الخدمات الأساسية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الاهتمام بكل المدن والمناطق.

وأكد المنفي على ضرورة الاهتمام بواحة الكفرة، باعتبارها من أهم المناطق الحدودية الليبية، مؤكدًا أنه سيتابع مع الجهات التنفيذية المعنية وفق اختصاصاتها، سرعة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لها، لحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

وأشاد حكماء وأعيان الكفرة، بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مطالبين بإشراكهم في هذا المشروع الوطني للم شمل الليبيين، وعبور المرحلة نحو الاستقرار والسلام.

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