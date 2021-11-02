ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الإثنين في العاصمة الجزائرية جلسة مباحثات مشتركة مع نظيريها الجزائري رمطان لعمامرة، والتونسي عثمان الجرندي.

جلسة المباحثات المشتركة تركزت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 من شهر نوفمبر الجاري.

كما تم خلال الجلسة مناقشة مخرجات مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا الذي احتضنته العاصمة طرابلس في 21 من شهر أكتوبر الماضي، والتأكيد على أهمية هذه المبادرة لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنسيق المواقف اتجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إلى الجزائر أمس الإثنين في زيارة رسمية، وتأتي هذه الزيارة، للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى 67، لانطلاق الثورة الجزائرية إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، والتي انطلقت في 01 نوفمبر 1954.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، ومؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري.