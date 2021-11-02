ليبيا – أمر المستشار النائب العام في وقت سابق عناصر مديرية أمن زليتن، وإدارة المهام الخاصة، وجهاز الشرطة الزراعية؛ بمباشرة إجراء إخلاء أرض مشروع المواشي العائد للدولة الليبية بموجب كراسة التصديق الرقمية (5558) من الشواغل والأشخاص، وما يلي ذلك من إجراءات تقتضيها الحالة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة تجاوز التشريعات التي تحيط الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية بالحماية.

النائب العام طالب عبر مكتبه الإعلامي بتنحية الحدود والعلامات الموضوعة من قبل الجناة كافة، وردم الآبار وإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض محل الإخلاء وتعيين حدودها، ووضع العلامات الدالة عليها.

يُشار إلى أن الجهات المعنية استجابت بالتنفيذ للأمر الصادر وأنجزت إجراء الإخلاء وإزالة مظاهر التعدي على أرض المشروع.