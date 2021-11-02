ليبيا – أبدت النيجر وتشاد والسودان استعدادها للتعاون في ملف إخراج المقاتلين المنتمين لها من الأراضي الليبية.

بيان صحفي صادر عن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى التوافق مع هذه الدول لإيجاد أرضية مشتركة تمكنها من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وبما يضمن استقرار ليبيا وكافة دول الجوار.

وتابع البيان أن اجتماعات اللجنة في القاهرة مع ممثلي هذه الدول أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة لضمان استقبال مواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.