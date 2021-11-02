مصر – وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي المصرية 7 اتفاقيات ثنائية للمساعدات من الولايات المتحدة لصالح مصر، تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط إن “الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص”.

وأشارت إلى “الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي”، لافتة إلى أن “الحكومة تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين”.

وأوضحت أن “هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين إن “إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عاما الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وتحفيز مشروعات ريادة الأعمال، والحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الآلاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100000 من المعلمين”.

المصدر: RT