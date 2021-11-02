ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن البعثة الأممية من حقها توجيه دعوه للمجلس لتضمين التعديلات المقدمة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لكن القرار بالنسبة للبرلمان قد اتخذ، مشيرًا إلى أن البعثة عليها ضغوطات كبيرة جدًا من أطراف داخلية وخارجية، وربما أصدرت بيانها لتبرر موقفها أمام الضغوطات التي تواجهها.

اوحيدة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تريكا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المفوضية كانت ملاحظاتها من جزئين، الأول يتعلق بملاحظات فنية وتعاطى معها مجلس النواب وعدلها، أما فيما يخص الملاحظات التي تمس القانون نفسه فهذا ليس من اختصاص المفوضية البرلمان.

وتابع: “كل ردود الفعل التي تعاني منها ليبيا الآن هي بسبب الانقلاب في 2014 على مجلس النواب والذي وصلنا لما نحن عليه الآن، عندما تيار معين لم يجد نفسه قد ربح في الانتخابات أخذ طرقًا أخرى وانقلابًا بقوة السلاح بفجر ليبيا ومحكمة صورية، وعلى قانون هم أنتجوه وتعاطى مجلس النواب مع هذه المجموعة المارقة وتحاور معها في عدة محطات ولم يصل معها لنتيجة، إلا أن وصلوا يريدون تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب”.

وعلق على مبادرة عبد الله اللافي قائلًا: “احترم عبدالله اللافي وهو صديق محترم، ولكن أعتبرها قفزة كقفزة وزيرة الخارجية بالتنسيق مع الدبيبة فيما سمي دعم استقرار ليبيا، والهدف منها هو دعم بقاء الحكومة فقط ورفض من الدول المشاركة وكل من يتطلع للانتخابات القادمة في موعدها، هذه قفزة في الهواء لن تنجح وهو تعقيد للمشهد من اليوم وصاعدًا سنرى المزيد من التعقيدات لتعطيل الانتخابات”.

ورأى أن تركيا تعمل بقوة على تعطيل الانتخابات؛ لأنها تعلم أنها قد لا تأتي بأشخاص يرتمون بأحضانها كما هو المشهد الآن في العاصمة، معتبرًا أن الحل الوحيد هو أن يتعهد الكل باحترام الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية، وغير ذلك سيتعطل المشهد؛ لأن هناك من يعمل على انقسام ليبيا وابقاء الوضع كما هو عليه، بحسب قوله.

كما أضاف: “الحرب الآن ربما تجرنا لها تركيا وشركاؤها في الغرب الليبي ونتمنى ألا تحدث. أمامه خياران إما أن يضمنوا بطريقة واضحة أن من سيأتي في المشهد القادم نفس تيارهم وتوجههم أو أن يبقوا في المشهد إلى ما شاء الله”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ البيان الصادر من قبل البعثة بدعوتها النواب لتضمين التعديلات المقدمة لكم من قبل المفوضية العليا للانتخابات، كيف بدا لك هذا البيان؟

البعثة تدعو ومن حقها أن تدعو، لكن القرار لمجلس النواب قد اتخذ، والقوانين عند المفوضية العليا للانتخابات وقد أبدت استعدادها للانتخابات وفق ما نص عليه القوانين، نقدر أن البعثة عليها ضغوطات من أطراف داخلية وخارجية بالتأكيد وكبيرة جدًا، وربما خرجت بهذا البيان لتبرر موقفها أمام الضغوطات التي تواجهها.

البيان صحيح ومن وقعوا عليه صحيحو التوقيع، وأنا مع البيان، ولكن ربما اعتراضي على جزئية واحدة فقط التي جعلتني أطلب تعديلها ولم أوقع لسبب واحد وهو لوم رئيس المفوضية، وأنا أراه متعاونًا ورجلًا وطني وماضي في تنفيذ القانون، كنت أرى أنه لا عليه لوم ولم أرَ أنه رضخ للضغوطات الخارجية. لم نعترض على القانون ومن اعترض عليه 19 نائبًا وهؤلاء لا يشكلون شيئًا، أعضاء مجلس النواب أكثر من 140 متفاهمون، القانون لانتخاب الرئيس صوت عليه مادة مادة، وتم الموافقة عليه.

الوقت كان يستدعي أن يخرج القانون بسرعة ولا يوجد خلاف، ومن اعترض على الخلاف الشكلي عددهم بسيط، وجل أعضاء مجلس النواب بما فيهم نواب الغرب لم يعترضوا على هذا القانون ولنترفع عن الشكليات والمهاترات، طعون القضاء موجودة ونحترمه وهناك العديد من الطعون أمام القضاء، إذا رأى القضاء شيئًا معيبًا، وأنا مع ترفع القضاء عن المهاترات السياسية.

إغلاق الدائرة الدستورية كان شيئًا إيجابيًا، لأن الأمور أصبح مناكفات ومهاترات فقط، ما العيب في هذه القوانين؟ إذا كانوا يعيبون علينا فقط المادة 12 وهي ربما يرون أنها تقصي الدبيية، الدبيبة موقع على عهد أنه لن يخوض هذه الانتخابات في الـ 75 وكل من خرج عنهم. الدبيبة كانوا يعولون على تعطيل الانتخابات وألا تجرى، وللآن ما زالوا يعملون على تعطيلها وبقائهم أطول فترة ممكنة.

س/ هناك من يتهمكم عندما تطالبون بشكل واضح وصريح ألا تكون الانتخابات متزامنة؛ لأن رئاسة مجلس النواب لا تتوقع نتيجة الانتخابات كيف ستكون، بالتالي تريد أن تحافظ على ورقة للضغط أو للمساومة، كيف ترد؟

لا هذا غير صحيح، وهذا نوقش في البرلمان، ومن رأيي أنا أن الانتخابات تجرى في المزامنة يوم 24 ونخرج ونرتاح، ولكن رأى الكثير وعندهم الحق أن تأجيل انتخاب مجلس النواب لما بعد شهر حتى يستلم الرئيس ونطمئن على الانتخابات الرئاسية هذا الأفضل؛ لأنه ما حصل سابقًا في 2014 من انقلاب على مجلس النواب جعلنا نحسب حسابًا لكل شيء. الطرف الآخر الذي يسعى وبكل قوة ومع أطراف أخرى لتعطيل الانتخابات لا نريد أن نتيح لهم فرصة. مجلس النواب سيخرج من المشهد بعد انتخاب الرئيس بعد شهر.

المفوضية كانت ملاحظاتها من جزئين، الأول يتعلق بملاحظات فنية وتعاطى معها مجلس النواب وعدلها وهناك ما أوضحوه للسائح عندما أتى لطبرق، من خلال رئيس مجلس النوب النائب الأول المكلف وبعض النواب واللجنة التشريعية أوضحوا أنه كان هناك لبس، أما فيما يخص الملاحات التي تمس القانون نفسه هذا ليس من اختصاص المفوضية بل لمجلس النواب. التأم مجلس النواب وحجة عقيلة اصبحت أسطوانة مشروخة، عقيلة في إجازة ومن يدير المجلس هو النويري.

كل ردود الفعل التي تعاني منها ليبيا الآن هي بسبب الانقلاب في 2014 على مجلس النواب والذي وصلنا لما نحن عليه الآن، عندما تيار معين لم يجد نفسه قد ربح في الانتخابات أخذ طرقًا أخرى وانقلب بقوة السلاح بفجر ليبيا ومحكمة صورية وعلى قانون هم أنتجوه وتعاطى مجلس النواب مع هذه المجموعة المارقة وتحاور معها في عدة محطات ولم يصل معها لنتيجة، إلى أن وصلوا يريدون تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب.

س/ فجر ليبيا كانت يوم 4 أغسطس 2014، فجر ليبيا ربما انطلقت بشكل فعلي يوم 13 يوليو 2014، الكرامة التي خرج فيها حفتر وأعلن تجميد الإعلان الدستوري كانت يوم 16 مايو 2014 من الذي انقلب أولًا حفتر أم فجر ليبيا؟ ومجلس النواب من أحياه هو الاتفاق السياسي؟

فجر ليبيا امتدت وهي من أتت بحكومة الغويل ولم يعترفوا بحكومة مجلس النواب وأصبحت هناك حكومة وسلطة في الغرب الليبي متمردة على السلطة المنتخبة من الشعب الليبي، فيما يتعلق عن الكرامة هذه انتفاضة شعب ضد الإرهاب والمليشيات.

الشعب للآن يحفظ جميل العسكريين على رأسهم المشير حفتر لإنهاء هذه الشرذمة، ولم أكن مع تحرك الجيش للغرب الليبي؛ لأنه فقط لو صبرنا لكانت العصابات أكلت بعضها في الغرب الليبي، ربما الغيرة الزائدة من الجيش الليبي لذهابه للعاصمة ليخلصها من العصابات.

س/ ما هي نظرتك لمبادرة “عبد الله اللافي” من حيث النصوص؟

احترم عبد الله الافي وهو صديق محترم، ولكن أعتبرها قفزة كقفزة وزيرة الخارجية بالتنسيق مع الدبيبة فيما سمي دعم استقرار ليبيا، والهدف منها هو دعم بقاء الحكومة فقط ورفض من الدول المشاركة وكل من يتطلع للانتخابات القادمة في موعدها، هذه قفزة في الهواء لن تنجح وهو تعقيد للمشهد، من اليوم وطالعًا سنرى المزيد من التعقيدات لتعطيل الانتخابات.

ومتى جاء اللافي؟ اليوم أتى من تركيا حسب معلوماتنا، إن كانت صحيحة وأطلقوا المبادرة، تركيا تعمل بقوة على تعطيل الانتخابات لأنها تعلم أنها قد لا تأتي بأشخاص يرتمون بأحضانها كما هو المشهد الآن في العاصمة، دعونا نحتكم لليبيين وهم من يقررون من يحكمهم والكل يجب أن يتعهد باحترام الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية، وهذا الحل الوحيد وغير ذلك سيتعطل المشهد، هناك من يعمل على انقسام ليبيا وابقاء الوضع كما هو عليه.

شهر فقط بعد الانتخابات الرئاسية وسيتم انتخاب البرلمان، الآن الأغلب في مجلس النواب قرر ذلك، ما الذي سيؤثر؟ أغلب النواب من الغرب الليبي يرون إجراء انتخابات متزامنة قد تسربت لهم أنباء أن هناك من يريد أن يرفض الانتخابات الرئاسية ويعترف بالبرلمانية فقط، وهذا سيخلق مشكلة ولن نرضى بها، يجب أن ننتخب رئيسًا يدين له الليبيون بالولاء لينقذ ليبيا من أزمتها.

س/ ما الضامن أن تجرى الانتخابات في موعدها؟

الضمان هو القانون، ينص على أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية بشهر تجرى الانتخابات البرلمانية وهي بسيطة.

التوافق مع من؟ مع المشري الذي يقود تيارًا معينًا؟ مجلس الدولة تيار واحد. تيارنا في المؤتمر الوطني هو من سلم السلطة لمجلس النواب وخرج من المشهد.

س/ ألا تخشى أن غياب التوافق قد يقود للحرب؟

الحرب الآن ربما تجرنا لها تركيا وشركاؤها في الغرب الليبي ونتمنى ألا تحدث. أمامه خياران إما أن يضمنوا بطريقة واضحة أن من سيأتي في المشهد القادم نفس تيارهم وتوجههم أو أن يبقوا في المشهد إلى ما شاء الله.

حاشا وكلا أن أتهم أهلي في طرابلس وهؤلاء من أعز الناس علينا ومصراته والغرب الليبي لم أتطرق لهم بسوء، وباسمي وباسم أهل الكفرة أحييهم، وبالفعل كانت المساعدات واستقبال جرحانا في مصراته وطرابلس هذا جميل لن ننساه؛ لكنني أتحدث عن العصابات هناك.