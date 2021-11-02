ليبيا – أكد عضو وفد ليبيا المشارك بقمة المناخ الطاهر باعور السعي لزراعة مليون شجرة لوقف زحف الصحراء وتقليل أضرار تغير المناخ.

باعور أوضح في تصريح صحفي لقناة “فرانس 24” تابعته صحيفة المرصد إن أن ليبيا تضررت بشكل بالغ بالتغير المناخي الذي أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي الصيف الماضي بالإضافة لتداعيات أزمة الجفاف وقلة الموارد المائية في البلاد.

وتابع باعور بالقول إن الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الـ10 الماضية والتزامات حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بإعادة الإعمار لا تجعل من بحث المسائل المتعلقة بالمناخ أولوية خلال الفترة الممثلة للوقت الراهن.

ودعا باعور الدول الصناعية للالتزام بتعهداتها ودعم الدول النامية لتجاوز تداعيات التغير المناخي بالإضافة لتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة مؤكدا أن ليبيا لن تقدم أي تعهد يتعلق بخفض الانبعاثات بسبب ضآلة انبعاثات الكربون رغم اعتمادها على الإنتاج النفطي.