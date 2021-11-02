بعد معاناته من مشاكل في القلب.. أغويرو يبعث رسالة لمحبيه

بعد معاناته من مشاكل في القلب.. أغويرو يبعث رسالة لمحبيه

إسبانيا – أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم انتظام في ضربات القلب، أنه بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي.

وصرح أغويرو على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “أنا بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي”.

وتابع: “أود أن أشكركم جميعا على العديد من رسائل الدعم والمودة التي جعلت قلبي اليوم أقوى”.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي الاثنين، أن مهاجمه الأرجنتيني سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في عضلة القلب.

ونقل أغويرو إلى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس بهدف لكل فريق.

المصدر: twitter/aguerosergiokun