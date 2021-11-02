ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن اتفاق جنيف وُلد هشًا، ما جعل الليبيين يعيشون في حالة من الترقب الحذر والتخوف من العودة للحرب.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء اعتبر أن هذا الاتفاق أوجد توحيدًا شكليًا فقط للمؤسسات، دون العمل بشكل حقيقي على الانتهاء من انقسامها؛ إذ إن خلافات الأفرقاء وفقدان الثقة بينهم تغلبت على أي بنود تم إدراجها بهذا الاتفاق؛ وهو ما عرقل مسار المفاوضات، التي انطلقت في أعقاب توقيعه، مدللًا على ذلك بالخلافات المحتدمة حول القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.

وأضاف: “إصرار مجلس النواب على الانفراد بإقرار القوانين الانتخابية، بعيدًا عن التشاور مع مجلس الدولة، شكّل اختراقًا كبيرًا سيتم استغلاله من قبل معرقلي العملية الانتخابية، كما أنه سيكون أحد الأبواب الواسعة للاعتراض ورفض نتائج الانتخابات مقدمًا”.