ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الضوء على رحلة قام بها مؤخرا وفد سياحي أوروبي لعدد من المواقع السياحية في ليبيا

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الطالب الإيطالي “إدواردو أريوني” شعوره بالخوف قليلا عندما انضم إلى رحلة جماعية سياحية نادرة إلى ليبيا هذا الشهر إلا إنه سرعان ما استمتع بزيارة المدن الصحراوية والآثار الرومانية في بلد غير مستقر.

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بدوره قالت السائحة “فارينا ديل فرانسيا” ذات الـ64 عاما:”انطباعي عن البلد أنه مدهش فالمناظر الطبيعية جميلة جدا ومختلفة من مكان إلى آخر” فيما أشار التقرير إلى امتلاك ليبيا تراثا غنيا بما في ذلك العمارة الصحراوية في الجنوب.

وتابع التقرير إن بعضا من هذه العمارة تعد من أرقى البقايا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​على طول ساحلها فيما زارت المجموعة السياحية مدينة غدامس الجنوبية وجبال أكاكوس موقع الفن الصخري القديم في وقت زار فيه نصف المجموعة مدينة صبراتة الرومانية.

ووفقا للمنظمين للرحلة السياحية فإن الأخيرة قد تشمل زيارة إلى “لبدة ماجنا” فهي واحدة من أشهر المواقع الرومانية في ليبيا التي قد تبرز في زيارة مقبلة فيما رجح التقرير عدم عودة السياحة لسابق عهدها في ظل الأوضاع الحالية.

وبالعودة إلى “أريوني” البالغ من العمر 25 عاما وبقية السائحين الأوروبيين الـ70 فإن الزيارة ناجحة ويمكن لمن يريد الوصول إلى ليبيا أن لا يخشى من شيء لاسيما بعد تعديل نظام منح التأشيرات الذي لم يسمح لسوى 25 ألف سائحا فقط بزيارة البلاد قبل العام 2011.

هذا وأعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية إن المواقع الأثرية أو السياح لا يتعرضون لدرجة عالية من التهديد فيما أكدت وكالة السفر “مورسيا” التي جلبت السائحين إنها تعمل على ترتيب الرحلة منذ العام 2018 ليتم تأجيلها بسبب حرب العام 2019.

ترجمة المرصد – خاص