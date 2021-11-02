ليبيا – أعرب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز عن استغرابه من الجدل الدائر حول الانتخابات ومحاولة تصوير البعض أن الخلاف الحاصل هو خلاف مفتعل، مشيرًا إلى أن البعض يصور الخلاف الدائر بين مجموعة نائب رئيس الوزراء وقعيم ومجموعة عقيلة صالح في مجلس النواب أنه خلاف وهمي، من أجل تأجيل الانتخابات، أي أن الدبيبة متفاهم مع نائبه ومجموعة عقيلة لتأجيل الانتخابات، بحسب تعبيره.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إن الخلاف حقيقي وله امتدادات، خاصة بعد أن خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتكلم عن هذا الموضوع. معتبرًا أن القوانين الصادرة من مجلس النواب معيبة من الناحية القانونية وغير دستورية؛ لأنها لم تصدر عن توافق.

وتابع: “أتكلم بكل وضوح، إما أن تكون قوانين توافقية وهذا للأسف مفهوم لديهم مجموعة عقيلة، ويعرفون هذا الكلام، لكن من باب الضغط، التناقض حتى داخل القوانين لم يعطوا أنفسهم فرصة لدراستها والتضارب واضح بين المادة 8 -12؛ حيث حاولوا تفسيرها ولكنها غير منطقية ومقبولة وفي نفس الوقت، هذه القوانين غير متوافق عليها، ونحن نردد إيمانًا بذلك أن القانون للانتخابات يجب أن يكون توافقي لا ينفع فيها المغالبة، هذه القوانين لو لم تكن حسب الصخيرات لن تنفع”.

وحمّل كل من هم في المشهد مسؤولية العرقلة ابتداء من مجلس النواب “التعيس” -وفقًا لتعبيره- ومجلس الدولة والحكومة، وصولًا للمجلس الرئاسي بدرجات متفاوتة، داعيًا جميع الأجسام للمبادرة وتحمل المسؤولية من أجل تجنب الحرب.

كما أضاف: “الغرض من ذلك إما العرقلة من أجل العرقلة يعني أشخاصًا غير مؤمنة بالديمقراطية للجلوس أطول فترة ممكنة؛ لأن مؤهلاتهم وعقليتهم لا تسمح لهم أن يعيشوا في (النغنغة التي هم فيها اليوم) أو للتجهيز لشخصيات معينة، مجلس النواب لديه شخصيات معينة وكذلك مجلس الدولة والحكومة والرئاسي، وهذه هي الحقيقة والأسماء التي نراها اليوم رابطة مع كل جهة”.

واستطرد: “رأينا أن مخصصات البلديات أكبر ما تم تخصيصه هي لبنغازي 40 مليونًا، وصندوق دمار بنغازي مليار، هناك آلاف العائلات جنوب طرابلس بيوتها وعماراتها مدمرة، أحياء مدمرة بالكامل، ولكن هنا أوجه حديثي لدولة رئيس الوزراء لا نقبل أن تجامل على حسابنا نحن، فنحن نتفهم أن الدولة تجامل منطقة على منطقة نتيجة ظروف، لكن بصراحة نحن لا نخشى أن نقول كلمة الحق ولا نجامل لأنه لا أحد سيقول الحق”.

وأردف: “ما المؤهلات التي تجعل من قعيم وكيل وزارة الداخلية؟ وحسين عطية نائب رئيس الوزراء ما المؤهلات والمواصفات؟ إذا كانت المؤهلات هي الأعلى صوتًا وهذا ما يدور الآن، الأعلى صوت يأخذ كل شيء، قعيم للآن لم تتخذ فيه إجراء وهو يهدد بالحرب، وسام والمخزوم وبوكا العريبي ليسوا إرهابيين، وإذا كنت تريد المعلومات المفصلة عند الأستاذ وليد اللافي، إذا كانوا هؤلاء إرهابيين، بالتالي يجب أن يوقف عند حده فرج اقعيم”.

وقال: “من حارب الإرهاب ليس واحدًا يخرج لا نعرف مستواه التعليمي ويمسك وكيل وزارة. الشرق فيه أناس محترمون وعقال، قبولك بالسير الذاتية هذه وإهمالك للناس المحترمة والتي ممكن أن تشتغل معها أوصلتك لهذه الطريق، نرفض أن يكون المعيار للأعلى صوتًا والتهديد والكلام الفارغ، ونطالب باتخاذ إجراء عاجل في هؤلاء الناس، حتى هيبة الدولة توجعنا”، بحسب قوله.

عبد العزيز علق على مراسلة حسين القطراني للدبيبة: “لما قرأتها تحشمت، هذه فضيحة في إدارة الدولة ولكن هم عادي جدًا، مناكفة بدأت (لعب أطفال) في المؤتمر الوطني، نحن نعرف بالسياسة وكيف ندره كبد أحد، ولكن لا يمكن أن نصل لهذا المستوى من العبث لكن هذه نتيجة غياب المعايير، ما المعيار الذي أخذت به نائب رئيس وزراء؟ من النكبات التي كنا نراها في الخارج أن السفارات لا يوجد فيها ليبي يتكلم لغة البلد التي هو فيها، ومن يترجم له سوريون أو من جنسيات أخرى، مراسلة تأتي من وزارة الخارجية لسفير لا يقرأ الصحيفة ولا يفتح أخبار صباحًا، لأنه لا يفهم اللغة وما زال الوضع كما هو عليه الآن!”.

وأفاد: “أسر شهداء البركان بعضهم أرسل لي رسالة يقولون لي نعجز أن نؤمن عشاء للأطفال، أين المليارات؟ هل من المعقول من ضحوا بأولادهم وأرواحهم في سبيل أن تكون حكومة الوحدة الوطنية ومجلس رئاسي يعيشون في حالة كهذه؟ بعض المناطق وأنا هنا أتكلم بصراحة أنا نائب في المؤتمر الوطني عن منطقة بوسليم التي تضررت، جنوب بوسليم متضررة ومدمرة، للأسف للآن لا أحد زارها من الوزراء، هذا يتكلم عن حقوق برقة ويستعملها للنهب والتدليس وأهلنا في عين زاره وادي الربيع كلها متضررة ونحن معهم، وأهالي بني وليد يتساءلون ماذا بعد زيارتك يا عبد الحميد الدبيبة؟ أنا خرجت على الإعلام وهاجمت من حاول إفشال تلك الزيارة، ولكن ماذا بعد؟ طريق ترهونة بني وليد طريق الموت ومعمر القذافي قصدًا جعلها طريق الموت”.

وعلق على خارطة الطريق التي اقترحها عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي زاعمًا أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات وفق قوانين المغالبة، مضيفًا: “عندما يكون هناك كلام يوجه للدبيبة سنوجهه، ولما اللافي وأعضاء المجلس الرئاسي يجب أن نثني عليهم ونؤيدهم في نقطة معينة سنفعل، وإذا غير ذلك سنفعل بمنتهى الوضوح والصراحة، وبعد 17 فبراير لا أحد عنده حصانة. لليوم لم تشكل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة؛ لذلك أدعوا لحل مجلس النواب والدولة”.

وأكد على أنه لا يمكن الذهاب للانتخابات وخطوة للأمام في ظل وجود مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن مبادرة اللافي طيبة ويجب أن تدعم من النخب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومن الشارع.