فرنسا – خرج ليونيل ميسي من تشكيلة باريس سان جيرمان التي تواجه رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء، بينما انضم إليها المهاجم كيليان مبابي.

وخرج ميسي مصابا خلال الفوز 2-1 على ليل بدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الجمعة الماضي، وغاب عن التشكيلة التي تشمل 21 لاعبا التي أعلنت اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة ضمن المجموعة الأولى في ألمانيا.

واستبدل اللاعب الأرجنتيني ميسي بمواطنه ماورو إيكاردي في لقاء الجمعة بعد أن غاب عن المران في اليوم السابق بسبب مشكلة عضلية.

وعاد زميله مبابي، الذي غاب عن لقاء ليل بسبب إصابته بعدوى، لتشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

ويتصدر الفريق الفرنسي المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما يملك كلوب بروج أربع نقاط، ولم يحصد لايبزيغ أي نقطة.

المصدر: “رويترز”