ليبيا – تباحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي حول وضع المخزون الإستراتيجي للأدوية، واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والإمدادات الطبية الأخرى.

رئيس جهاز الإمداد الطبي أطلع الوكيل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات الرقابية للحفاظ على اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير.

كما استعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي احتياجات الفروع، والدور الذي يقوم به الجهاز من أجل سلامة وانسياب وتوفير دواء آمن للمواطنين.