ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الاثنين بتسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضيةK فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 181.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.8 بالمائة، من أصل 4206 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1558 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 300232 حالةK فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 53092 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5139 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1553616 والمطعمين بالجرعة الثانية 454445.