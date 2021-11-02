فرنسا – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال 2022 في كرة القدم وذلك في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الكاتالونية نشرتها امس.

وقال ميسي البالغ 34 عاما:”صراحة لا أفكر بهذا الأمر (الاعتزال). بعد ما حصل لي، أعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. لا أدري ماذا سيحصل في المونديال أو بعد المونديال، لا أفكر بهذا الأمر على الاطلاق”.

واعتبر ميسي الذي انضم هذا الصيف إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني بأن عملية الانتقال كانت “تغييرا كبيرا” في حياته لكنه وعد بالعودة يوما ما إلى مدينة برشلونة ربما لشغل منصب في النادي أيضا.

وقال في هذا الصدد: “سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضا. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان لكننا بالتاكيد سنعود إلى برشلونة”.

وكشف بأن أحدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال: “بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. لم يطلبوا مني في أي وقت أن العب مجانا. كل ما في الأمر بأنهم طلبوا مني أن اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة. كان يتعين علينا أن نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة”.

وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب: “إذا حصل هذا الأمر (الفوز بالكرة الذهبية)، سيكون رائعا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيا”.

المصدر:”أ ف ب”