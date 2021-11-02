ألمانيا – دعا رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية، ماركوس سيدر، إلى إطلاق في أقرب وقت ممكن مشروع “السيل الشمالي-2″، الذي هو عبارة عن أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وأشار المسؤول الألماني إلى أن تشغيل خط الأنابيب الروسي”السيل الشمالي-2″ سيساعد في استقرار الوضع في سوق الغاز الأوروبية.

وقال ماركوس سيدر في مقابلة مع صحيفة بيلد: “نحن بحاجة إلى أداة لكبح أسعار الغاز في فضل الشتاء، وإلى استراتيجية غاز، توفر إمدادات الوقود لألمانيا، وهذا يشمل تشغيل (السيل الشمالي-2)”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” الانتهاء بشكل كامل من مشروع “السيل الشمالي-2”. والآن يتم العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز عبره إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي