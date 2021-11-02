ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام بالجهاز، للتباحث حول تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين، والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع.

الوكيل أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على الإحصائيات التي رصدتها وحدة الإحصاء بالجهاز حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المرافق الصحية المختلفة.

بدوره ،استعرض رئيس الجهاز التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا.

وعلى نحو متصل، ناقش المجتمعون إجراءات استكمال مشروع وحدة الرعاية الصحية الجاري إنشاؤها بمقر جهاز الإسعاف والطوارئ بمنطقة السبعة- طرابلس، لمتابعة الأحوال الصحية لفرق الإسعاف العاملة في مجال انتشال الجثث وإخلاءات الطوارئ.

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