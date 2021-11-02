ليبيا – قال وزير السياحة في حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام عبد الله إن ليبيا وضعت في مجال السياحة خطوة في الاتجاه الصحيح، وليس أمام الدولة الليبية إلا هذا الاتجاه من البحث عن بدائل لزيادة الدخل الليبي، مشيرًا إلى أن هناك عدة تحديات وصعوبات، وفي نفس الوقت الدولة الليبية عندها المقومات الطبيعية من ناحية الموقع والمناخ والظواهر الطبيعية والمعالم، وتملك المقومات البشرية، بالتالي هناك الكثير من الصعوبات وخاصة انعدام البنية التحتية لاستقبال السائحين بأعداد كبيرة.

عبد الله أشار خلال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أبرز التحديات التي تقف أمام جعل ليبيا بلدًا سياحيًا رائدًا هو النقص في الثقافة وسياسات الترويج السياحي، بسبب التعامل مع الأمور بعقلية أمنية، بالإضافة للتحدي الأمني وما يحدث في ليبيا واضح أمام العالم.

ولفت إلى أنه بعد التحديات الأمنية تم التمكن من صياغة شراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح ووضع لبنات لاستقبال السائحين أكثر من العدد الذي تم استقباله كالفوج السياحي الأوروبي المقدر بـ 70 سائحًا.

كما أضاف: “بما لا يحتمل الشك، هناك طلب فعلي ومحتمل لأفواج جديدة ربما ستصل للبلاد، وهناك طلب غير عالٍ على قدوم السياح لليبيا، بحكم أنها تملك معالم سياحية قد تكون نادرة وقليلة في دول أخرى، وبالإضافة للموقع والمناخ والإرث الإنساني والمكاني لجغرافية ليبيا”.

وشدد على أنه لوزارة السياحة خطة واضحة المعالم؛ حيث لا بد أولًا من الخروج والتفكير خارج إطار الصندوق، وبالتالي لا بد من إشراك القطاع الخاص في السياحة لاستجلاب السياح والترويج مستقبلًا، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة شرعت في إجراءات تأسيس مصرف سياحي متخصص في الاستثمار والترويج وحصر المواقع السياحية وإضافة مواد جديدة، متمنيًا إشراك الجميع في السياحة.

وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية علق قائلًا: “منذ أن استلمنا مهامنا شرعت وزارة السياحة في استحداث 3 دواوين للمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية وإشراك أهالي المنطقة في الحدث الذي يهم الليبيين، لم ينتهِ العصر الحجري بانتهاء الحجر، ومتأكدون، وهناك الكثير من الدراسات تعطينا النتائج أن النفط ينتهي قبل أن تنضب النفط داخل الأراضي الليبية، إلغاء أي معلم هو إضعاف دور ليبيا في صناعة السياحة. نعلم أن السياحة من القطاعات التي عندها نمو متسارع في العالم، وفي ظل الوضع الصعب من تفشي كورونا، ولكن بفضل حكمة الحكومة والليبيين استطعنا التقليل من المصاعب”.