اليمن – أفاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، امس، بأن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا في مديريات جنوب مأرب بفعل المعارك.

وقال خلال اتصال هاتفي مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، ديفيد غريسلي: “نطالب برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الفجوة في المساعدات الإغاثية نتيجة ارتفاع أعداد النازحين، حيث بلغ عددهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط أكثر من 50 ألف نازح في مديريات جنوبي مأرب”.

بدوره، قال غريسلي إن “هيئات الأمم المتحدة تقوم بجهود ودور في التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في محافظة مأرب”، مؤكدا “الحاجة الملحة للاستجابة للنداءات الدولية وإيقاف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية والحد من تفاقم معاناة اليمنيين لا سيما النازحين في محافظة مأرب”.

ومنذ فبراير الماضي تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة “أنصار الله” الحوثية في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

المصدر: وكالات