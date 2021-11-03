ليبيا- عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع عمداء البلديات في المنطقتين الشرقية والجنوبية والجبل الغربي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لـ أبو جناح طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والحكم المحلي بالحكومة تم تكريسه لبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه البلديات.

ووفقا للبيان تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل البلديات مثل الصحة والمعدات والأدوية الطبية ومعالجة أزمة نقص الوقود والبنية التحتية والطرق المتهالكة فيما شدد أبو جناح على ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات ومنح الاختصاصات كاملة.

وتابع أبو جناح إن هذا المنح يأتي بتعليمات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهدف نقل الاختصاصات للبلديات وتقديم الخدمات الأساسية التي تحتاجها من خلال الوزارات التي قدم وزرائها الحلول اللازمة للمشاكل وبما يخدم المواطن.