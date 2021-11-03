ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان من جديد وسط أزمة اقتصادية خانقة

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان من جديد وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنان – أرتفعت اليوم أسعار المحروقات في لبنان من جديد، وذلك بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

وفي التفاصيل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان بـ7800 ليرة لبنانية، والديزل أويل بـ7700 ليرة، والغاز بـ10200 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: ”

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 304000 ليرة لبنانية.

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 313400 ليرة لبنانية.

– المازوت: 282500 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز: 244500 ليرة لبنانية”.

(1 دولار = 20800 ليرة لبنانية – سعر صرف السوق السوداء الموازية)

المصدر: “الجديد”