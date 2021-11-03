تونس – أكدت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت نفقا يؤدي إلى محيط مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس بجهة المرسى في ضواحي العاصمة.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصادر أمنية، أن اكتشاف النفق تم إثر إجلاء السلطات بجهة المرسى وبقرار قضائي لعائلات كانت تقطن بمنزل شاسع المساحة قرب مكان الحادثة.

ووفقا للمصادر ذاتها بعد إخراج تلك العائلات تم اكتشاف حفرة على قطر واسع فتوجهت الأبحاث في مرحلة أولى إلى أن الأمر يتعلق بحفريات بحثا عن الكنوز، إلا أنه وبتقدم الأبحاث تفاجأ المحققون بطول النفق وامتداده تحديدا على مسافة 270 مترا وينتهي إلى مكان غير بعيد عن مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق تعهد به الحرس الوطني للكشف عن حقيقة وملابسات هذا النفق والغاية من حفره.

المصدر: موزاييك