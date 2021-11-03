السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن التحالف قوله إن “الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه جازان”​​​.

وكان التحالف أعلن عن مقتل 115 عنصرا من جماعة الحوثي الثلاثاء، بغارات جوية قرب مدينة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

المصدر: “واس” + RT