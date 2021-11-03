ليبيا – أكد مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، أن توقيع اتفاق جنيف الذي تمخض عنه وقف القتال كان أمرًا مهمًا، لكن يجب البحث عن استقرار دائم يؤدي لتنمية حقيقة، معربًا عن أسفه بإن كل المعطيات الموجودة حتى الآن لا تشير إلى ذلك.

التويجر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: ليس مستغربًا أن قطاعًا كبيرًا من الليبيين ما زالوا يشعرون بالخوف من المستقبل، وأن الغد قد يحمل معه رياح الحرب أو عودة الانقسام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبدد مخاوفهم، مثل إحراز تقدم في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، أو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأضاف التويجر موضحًا، أن حكومة الوحدة أيّدت طرح بعض الدول المتصارعة على أرضنا في أن يكون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تدريجيًا لا فوريًا، وكأن هناك نوعًا من الاعتقاد بأن بقاءهم قد يؤدي إلى استقرار البلاد.

وحذر من مغبة تأخير خروج العناصر الأجنبية من الأراضي الليبية؛ لأن بقاءها لفترات طويلة قد يسهم في تقسيم ليبيا لمراكز نفوذ لقوى دولية، بحيث يكون لكل دولة قواعدها المستقرة فوق أراضينا، وإن لم تكن بشكل رسمي، وقد لا يتردد هؤلاء في تغذية الصراع بين الأطراف الليبية لعرقلة خروجهم، وفقًا لقوله.