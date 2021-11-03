ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بمثابة أول خطوة في طريق الـ 1000 ميل، ووصفها بالبداية “المبشرة والجيدة”.

الدرسي وخلال لقاء على شاشة “الغد” أمس الثلاثاء أوضح أن معظم المقاتلين الأجانب الذين يأتون من الدول الإفريقية هم خارج سلطة تلك الدول، وهم مرتزقة يقتاتون على هذا العمل.

وأكد أن نجاح المسار السياسي والانتخابات في ليبيا يعتمد على درجة كبيرة، أكثر من 90%، على خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية.

ولفت الدرسي إلى أن الدول المؤثرة على الساحة الليبية هي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، ورأى أن تلك المجموعات المسلحة قد لا ترغب في العودة إلى بلادها وتسليم سلاحها خوفًا من تتبعها وملاحقتها وربما قتلها.