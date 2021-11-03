ليبي – قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن مؤشر الوفيات والإصابات بكورونا مرتفع في المنطقة الشرقية؛ بسبب وصول الموجة الثالثة من الوباء للمنطقة.

الدغيس وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن عدد الوفيات في المنطقة الشرقية، ارتفع خلال هذه الفترة عن وفيات المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأضاف: “إهمال المواطنين وعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس”، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية يشهد تحسنا مقارنة بالمدة الماضية.

الدغيس أشار إلى أنه رغم تأخر البلاد في البدء في حملة التطعيمات ضد كورونا إلا أن إقبال المواطنين على الحملة يزداد.