ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن الوقت ما زال يسعفنا لإجراء الانتخابات في موعدها، شرط عدم تأخر مجلس النواب في تسليم التعديلات على القوانين الانتخابية أكثر من ذلك.

السايح لقت في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنه كان يتوقع وصول التعديلات من النواب أمس الثلاثاء، ولكن المجلس أجل جلسته الاستثنائية، لإنهاء هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن مانشر في موقع المفوضية الرسمي ومنصاتها الرسمية حول الشروط الواجب توفرها في انتخاب رئيس الدولة سقطت سهوا، مؤكدًا انتظارهم رد النواب حول التعديلات المقترحة.

وذكر أن الوضع من حيث التأمين والدعم مناسب جدًا لإجراء الانتخابات، وأن من يشكك في أداء ونزاهة المفوضية نقول له: إن يوم 24 ديسمبر هو الفيصل. وفق تعبيره.