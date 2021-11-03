مصر – أكد محافظ الإسكندرية المصرية، اللواء محمد الشريف، تعليقا على تحذير رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، من اختفاء الإسكندرية أن المدينة تعرضت لسيول وفيضانات مكثفة منذ العام 2015.

وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “صدى البلد”، امس إن “السيول والأمطار تزداد كل عام في محافظة الإسكندرية منذ 2015 وتسبب مشكلات كبيرة فيها، وخاصة النوات التي تؤدي إلى أمواج عاتية”.

وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لوضع حواجز إسمنتية لحماية الشواطئ في العديد من المناطق كمنطقة القلعة، والمناطق التي تشهد زيادة في ارتفاع منسوب المياه ومخاطر، موضحا أن تلك الحواجز إما تحت المياه أو مرتفعة عن السطح.

وأشاد محافظ الإسكندرية بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصرف 1.3 مليار جنيه لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجه ببدء وزارة الإسكان العمل على تعديلات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار والنوات وكميات المياه التي ازدادت.

وقد حذر جونسون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو، من اختفاء 3 مدن، وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

وقال جونسون: “4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية