ليبيا – قال وكيل وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الإنتاج رفعت العبار إن ليبيا تستخدم أساليب معروفة دوليا لحساب الإيرادات النفطية.

العبار أوضح في حديث مع راديو “سبوتنيك” الروسي تابعته صحيفة المرصد أن هذه الإيرادات تذهب بالكامل للمصرف المركزي بطرابلس ولا علاقة لقطاع النفط بأوجه وطريقة إنفاقها مبينا أن أحداثا سابقة أدت لإحداث دمار كبير بالبنية التحتية للمقومات النفطية والغازية.

وتابع العبار بالقول إن الإنتاج النفطي مستقر بفضل الجهود العظيمة التي يبذلها العاملون بقطاع النفط والغاز بمختلف المواقع مبينا أن الطموح يصب في إطار تحقيق خطط رفع الصادرات لما فوق المليون و400 ألف برميل خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف العبار إن الطموح يصب في إطار رفع الإنتاج النفطي لما فوق المليون و600 ألف برميل في العام 2022 في حال توفر الظروف والبيئة المناسبين والأموال اللازمة لتفعيل عمليات الصيانة والتطوير وسداد المستحقات.

وبين العبار بالقول:”قطاع النفط والغاز حقق مداخيل ضخمة بالعملات الأجنبية من مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية وهذه المداخيل ساهمت في دعم خطط حكومة الوحدة الوطنية وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية”.

وأعرب العبار عن أمله في توصل الأطراف الليبية إلى التوافق لتنعكس هذه الإيرادات النفطية على حال المواطن بشتى مجالات الحياة مبينا أن تعافي اقتصاد النفط وتطويره من شأنه أن يجعل ليبيا وجها استثماريا كبيرا.

وتطرق العبار لخسائر قطاع النفط إذ يحتاج إلى وقت للتعافي من الاضطرابات السابقة بعد أن فقدت ليبيا حصصا بيعية كبيرة خلال سنوات سابقة ما حرمها من مداخيل ضخمة جدا إلى جانب تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية.

وأشار العبار إلى أن هذا كله تسبب في خسائر تقدر بمليارات الدنانير متطرقا في سياق آخر إلى مستقبل العلاقات الروسية الليبية في مجال النفط بالقول:”إن هذه العلاقات قديمة العهد وتعتبر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية”.

وأضاف العبار قائلا:”مؤخرا بدأت حكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للجنة للتعاون الاقتصادي وتجديد الاتفاقيات وهي لجنة مشتركة ليبية روسية ونحن نعمل على جذب الاستثمارات فروسيا شريك ومستثمر يمتلك قدرات كبيرة مهمة جدا”.

وتابع العبار بالقول:”روسيا تساهم في تنفيذ خطط تطوير للقطاع بمجالات الاستشكافات والحفر واختبار الآبار والاستفادة من الموارد بمناطق الحمادة بالقطعة 4/82 وهي إشارة مشجعة لعودة الاستثمارات التي تشكل دعما لخطط رفع الصادرات”.

واختتم العبار حديثه قائلا:”في مجال النفط والغاز تتواجد الشركات الروسية بشكل خاص بأحواض النفط والغاز البرية والبحرية ولديها القدرات من على مساعدة ليبيا في تطوير صناعة النفط والغاز وتحقيق الاستقرار”.