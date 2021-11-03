ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة النواب الاثنين المقبل ستناقش ملاحظات المفوضية، وسيأخذ البرلمان بكل ملاحظاتها الفنية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، مؤكدا عدم تلقيه بعد أي دعوة بشأن جلسة استثنائية غدا الخميس.

العرفي وفي تصريحات خاصة لموقع “فواصل” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن البرلمان أقرّ قانوني الانتخابات وفق لجنة فبراير 2014، والتغيير في مادة العزل السياسي وما يقابلها فقط، وليس كما صدر عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري بأن القوانين كانت بإملاءات خارجية.

ولفت العرفي إلى أنه لم يحدد بعد موعدًا للاجتماع مع مجلس الدولة الرافض لأي مخرجات من كل الأطراف حول قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان.