ليبيا – عقد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس الثلاثاء اجتماعََا مع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير في مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور المستشارين ومدراء الإدارات المعنية ومن الجانب المصري جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ووكلاء المحافظ ومديري الإدارات.

الجانبان اتفقا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي على وضع إطار عمل للتعاون المشترك، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة المصرف المركزي في بناء القدرات ولتطوير الأداء ونقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، وتتويجًا للمناقشات التي تمت في شهر سبتمبر مع محافظ البنك المركزي المصري.