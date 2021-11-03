ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” ستتوجه إلى تركيا قريبا لفتح ملف المرتزقة، منوهًا إلى أن عدم استجابة أنقرة لإخراجهم من ليبيا سيتسبب لها في حرج دولي.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء أضاف أن تنظيم الإخوان وبعض الدول المستفيدة من الوضع القائم لا تريد خروج المرتزقة؛ لأن هذه المجموعات ستكون عبئًا على تلك الدول حال عودتهم، خاصة تركيا التي استخدمتهم كورقة للعب بين روسيا وأميركا.

ولفت إلى وجود استجابة من الدول لسحب المرتزقة من ليبيا، شريطة وجود حل توافقي معهم وحل مشاكلهم، مشددًا على دور الإرادة الوطنية الليبية في إخراج هؤلاء المقاتلين الأجانب.

وعما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة في الملفات الملتهبة التي تعمل عليها، قال المحجوب إنه تم بنجاح التواصل بين الشرق والغرب، بشأن فتح الطريق الساحلي والنقطة الثانية هي جلب المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار وهذا نجحنا فيه أيضًا.

وفيما يخص الملف الأكثر تعقيدا الآن، وهو المرتزقة، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي أن المرتزقة ملف شائك فيه أكثر من شق، مشيرًا إلى أن بعضهم أرسلته دول تدخلت في الحرب الداخلية عقب 2011، والبعض الآخر، كالتشاديين، دخل ليبيا بصفته معارضًا هاربًا من حكومة بلاده في عهد النظام السابق- في إشارة إلى الرئيس الراحل معمر القذافي، وبعد أحداث 2011 تم استغلالهم كمرتزقة، ومارسوا أعمال الحرابة والإجرام من أجل المال، وحاربوا ضد الجيش الليبي.

وتابع حديثه :” من ضمن المحاولات الليبية لإنهاء هذا الملف، فإن الحديث عن خطر المرتزقة لا يركز على ليبيا فقط، ولكن على خطرهم الذي يهدد دول المنطقة خاصة في ظل انتشارهم على الحدود”.

المحجوب اختتم تصريحه بالقول: عندما يتم حل مشكلة هذه المجموعات مع أنظمتها وقبولهم فسوف يعود ذلك بالنفع على كامل دول الجوار.