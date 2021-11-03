ليبيا – أكد وزير التعليم بحكومة الوحد محمد المقريف أن الدراسة ستعود بشكل يومي لهذا العام، إلا إذا حدث طارئ فيما يخص الحالة الوبائية بناء على تقارير الجهات المختصة.

المقريف وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإثنين، أشار إلى أن مادة الحاسوب أقرت ضمن مرحلة التعليم الأساسي مساهمة في مواكبة التطور التقني.

وقال المقريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”: إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 5 ديسمبر المقبل، وإن نتيجة امتحانات مرحلة التعليم الثانوي التي انتهت السبت الماضي سوف تُعلن بعد شهر.

وأوضح الوزير أن الخطة الدراسية للعام القادم تشمل إضافة مادة النشاط التي لم تكن موجودة طيلة سنوات، وتوفير الإمكانيات للنشاط وتفعيل المسرح داخل المدارس.