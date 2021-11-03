ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعًا أمس الثلاثاء، حضره المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة ورئيس نيابة غرب مصراتة، ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة، وآمر قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية؛ بالإضافه لرئيس فرع جهاز الحرس البلدي ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى ونائب آمر قوة العمليات المشتركة.

النائب العام استعرض خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له مؤشرات تنامي وقائع تجاوز قواعد المخططات والتعدي على العقارات المملوكة للدولة، والجهات العامة القائمة بذاتها، وغزو الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية والمناطق المصنفة بأنها سياحية في مدينة مصراتة.

وأضاف بأن الوضع القائم كان نتاج عدم فاعلية عمل منظومة الضبط القضائي والإداري وعدم اضطلاعها بدورها الذي يستهدف منع ارتكاب الأفعال الماسة بحرمة أملاك الدولة وإزالة الآثار الناجمة عنها فور ارتكابها.

وقال: إن التصدي لهذه الظاهرة بات يستدعي تظافر جهود الجهات المعنية بإنفاذ القانون لغرض انتظام إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي وقائع التعدي، سيما وأن التقارير الأمنية ذات الصلة كشفت عن واقع اتخاذ الجناة لبعض العقارات والأراضي المعتدى عليها محالًا لمقارفة عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل وحجز الحرية وترويج المخدرات.

وبذلك وجه الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات جمع الاستدلات في مواجهة مرتكبي أفعال التعدي وفق مخطط عملي فاعل غرضه ملاحقة الجناة وإخلاء العقارات وأرضي الغابات والمشاريع الزراعية المملوكة للدولة، وإزالة آثار التعدي ووضع معالم للدلالة على حدودها تمهيد لإعادة تسليمها إلى الجهات القائمة عليها تحت إشراف النيابة العامة.

ومن جهتهم اجمع قادة الجهات الأمنية على ان تنامي وقائع خرق الأحكام القانونية التي تحيط أملاك الدولة بالحماية خلال السنوات الماضية كان نتاج احتجاب الجهات الضبطية عن ممارسة دورها الرامي إلى التصدي لهذه الظاهرة.

وأكدوا أخيرًا على أن عملهم على تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع وأخصها مباشرة إجراءات جمع الاستدلات في مواجهة الآثمين سوف ينطلق مطلع الأسبوع الداخل.