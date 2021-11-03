السودان – أكدت الولايات المتحدة أنها على اتصال مع روسيا بشأن القضية السودانية، مشيرة إلى أن كلا الطرفين يسعيان إلى الاستقرار ومنع تصعيد العنف في السودان.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص المعني بدول القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، خلال مؤتمر صحفي عقده امس عبر الهاتف: “لا يمكنني القول إن مواقفنا تتطابق بالكامل، لكن هناك نقاط توحدنا تتمثل في أن كلا الطرفين مهتمان بالاستقرار في السودان ومنع حدوث أي تصعيد للعنف”.

ورحب فيلتمان بدعم روسيا قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم 28 أكتوبر حول تطورات الأوضاع في السودان والذي دعا السلطات العسكرية في البلاد إلى إعادة الحكومة المدنية الانتقالية وإطلاق حوار عام دون أي شروط مسبقة.

وفي 27 أكتوبر أجرى ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، اتصالا هاتفيا، مع فيلتمان بمبادرة من الطرف الأمريكي حيث أكد الدبلوماسي الروسي ضرورة عدم التدخل في شؤون السودان، الذي شهد مؤخرا انقلابا عسكرا جديدا بزعامة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

المصدر: وكالات