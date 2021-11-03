إسكتلندا – أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يشعر بقلق من احتمال وقوع نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى “عدم وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض”.

وقال بايدن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده امس في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: “هل أشعر بقلق بشأن وقوع نزاع مسلح مع الصين؟ لا، لست قلقا… لا أتوقع وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض”.

وأشار بايدن إلى أن هناك ما يمكن من تفادي اندلاع النزاع بين الطرفين، مشددا على وجود قضايا متعددة يجب على الولايات المتحدة والصين العمل على حلها، بما في ذلك الأمن السيبراني.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: وكالات