الإمارات العربية – أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019، مسجلا نموا للشهرالـ11 على التوالي، مع انطلاق معرض إكسبو الدولي.

وقفز مؤشر آي.إتش.إس ماركت، لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 في أكتوبر، من 53.3 في سبتمبر، بفضل زيادة الإنفاق والسياحة. وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: “إكسبو 2020 انطلق أخيرا في الإمارات في بداية أكتوبر وجلب زيادة محل ترحيب شديد في النمو في أنحاء القطاع الخاص غير النفطي”.

وتعرضت طاقة الأعمال في القطاع غير النفطي لضغوط متجددة بسبب ارتفاع الطلبات الجديدة، مما أدى إلى تزايد الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي، وإن كان التوسع بوتيرة أقل قليلا مما كان عليه في سبتمبر.

وكان النمو في المؤشر الفرعي للعمالة طفيفا وأعلى قليلا مما كان عليه في سبتمبر.

وقال أوين: “سيكون الاختبار الرئيسي لاقتصاد الإمارات هو ما إذا كان هذا الارتفاع الأولي في الطلب بسبب المعرض (إكسبو) يمكن أن يستمر خلال الأشهر المقبلة. كما ننتظر لنرى ما إذا كان هذا سيعزز نمو التوظيف، إذ أظهرت أحدث البيانات معدل توظيف ضعيفا، على الرغم من تنامي الضغط على طاقة الأعمال”.

وأضرت القيود المرتبطة بفيروس كورونا العام الماضي بقطاعات حيوية مثل السياحة وتجارة التجزئة والنقل.

المصدر: رويترز